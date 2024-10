Focus sul tax credit al Panel Cinema e imprese

L'attuale riforma del tax credit e altri aspetti della legge cinema (L. 220/2016), sono stati fra i temi dell''ottava edizione del "Panel Cinema & Imprese", allo Spazio Regione Lazio - Roma Lazio Film Commission nell'Auditorium Arte, in occasione della Festa del Cinema di Roma.

La riforma "pure nella bontà delle sue intenzioni, andrà ad incidere pesantemente sui già fragili equilibri cui soggiacciono le produzioni cinematografiche indipendenti italiane per portare avanti i loro progetti - scrivono gli organizzatori dell'evento in una nota - mettendo in grandissima difficoltà migliaia di lavoratori che da questi progetti dipendono. Il blocco del tax credit significa blocco delle produzioni, dei set e di tutto l'indotto ad essi collegato. Questo è stato l'ampio argomento su cui i professionisti presenti hanno dibattuto".

Nel corso della giornata sono stati, inoltre, consegnati i premi Atena Nike, in una versione extra dell'evento di Cinema che si tiene ogni anno in Sicilia. Tra i vincitori Giulio Beranek miglior attore per il film Doppio Passo, Giulio Brizzi miglior attore per il corto Fake Shot, ex aequo con Francesco Gheghi per Mignolo. A Claudia Conte il riconoscimento sezione speciale Impresa Donna, menzioni a Romano Talevi (Bassifondi), Andrea Papini (I nostri Ieri) e Emilio Costa (Il mio posto è qui).



