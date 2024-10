Deruba turista in metro a Roma, arrestata

Con la scusa di chiedere indicazioni per il Vaticano ha sfilato il portafogli a una coppia di turisti in metro, ma è stata arrestata in dalla polizia. Erano ben mimetizzati tra le migliaia di persone che a prima mattina affollano la Metro A i poliziotti che hanno sorpreso la ragazza bosniaca che ha borseggiato un turista giapponese.

È accaduto ieri mattina, intorno alle 8.30. Sono stati due agenti del I Distretto Trevi - Campo Marzio, nell'ambito di specifici servizi volti al contrasto del fenomeno dei borseggi nelle stazioni metropolitane, a riconoscere una donna, già nota per reati specifici, che sembrava stesse seguendo da vicino una coppia di turisti orientali. Proprio quel frangente, la giovane si è avvicinata in maniera sospetta e, con la scusa di chiedere indicazioni per dirigersi verso il Vaticano, è riuscita in un attimo ad aprire la cerniera del marsupio di uno dei due e ad estrarre il portafoglio.

I poliziotti sono riusciti a fermarla nonostante il suo tentativo di disfarsi della refurtiva e fuggire.

Al termine degli accertamenti di rito, la giovane - una ventiseienne di origini bosniache - è finita in manette, per furto aggravato. Per lo stesso motivo era stata già arrestata appena un mese fa, dopo aver derubato con lo stesso modus operandi un turista argentino.



