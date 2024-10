Aula Roma approva regolamento sui Poli Civici

"Abbiamo approvato in Assemblea Capitolina il regolamento dei Poli Civici che arriva al termine di un lungo lavoro iniziato da più di 2 anni e che ci ha visto collaborare attivamente come commissione Roma Capitale insieme all'assessorato ai servizi al territorio per la città dei 15 minuti". Così in una nota il presidente della commissione Roma Capitale Riccardo Corbucci e la capogruppo del Pd Valeria Baglio.

"Con l'approvazione di questo regolamento - spiegano - abbiamo dato una cornice amministrativa, valore e continuità alla sperimentazione dei poli civici, avviata a luglio del 2023, in quattro municipi della Capitale. Sperimentazioni che hanno prodotto degli importanti impatti sociali e che grazie a questa delibera sarà possibile replicare in tutto il territorio comunale. Esempi dei servizi sono l'attivazione di sportelli sociali, a supporto di interventi di mutualismo legati a tematiche sociali e abitative; centri di animazione per lo sviluppo locale, la formazione professionale, il supporto ai progetti d'impresa e alle attività artigianali, laboratori di partecipazione con iniziative formative e informative rivolte ai cittadini dei rispettivi territori in collaborazione con il Terzo Settore".

"Il variegato mondo dell'associazionismo, del terzo settore e dei gruppi informali di cittadine e cittadini - concludono i consiglieri Pd - hanno fatto un grande lavoro nel tessuto sociale della nostra città durante e dopo la pandemia e con questo regolamento ne riconosciamo formalmente il ruolo prezioso".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA