Aula Roma approva il regolamento per gli Orti Urbani

"L'approvazione davvero larghissima con cui l'Aula Giulio Cesare ha dato il via libera al Regolamento per la realizzazione e gestione di Orti Urbani Comunitari è davvero un grande risultato. Un risultato che oggi condividiamo con i cittadini, con il Forum Orti in Comune, con tutti quelli che in questi anni, anche in maniera pioneristica, hanno avviato in tutta Roma e in tutti i Municipi esperienze che hanno impreziosito luoghi, aree verdi e creato bellissime occasioni di socialità". Così in una nota i consiglieri Pd Valeria Baglio, Gianmarco Palmieri e Riccardo Corbucci, rispettivamente capogruppo, presidente della commissione Ambiente e presidente della commissione Statuto e Roma Capitale.

"Grazie all'impegno collettivo di tanti cittadini - proseguono - oggi con l'amministrazione Gualtieri finalmente vede la luce un Regolamento che sarà tra i più avanzati in Italia e in Europa per valorizzare, sostenere e ampliare le azioni in atto. Si tratta di uno strumento molto importante, sviluppato con un percorso partecipato di quasi due anni che ha visto il protagonismo degli orti romani. Con il regolamento viene sancito il riconoscimento degli orti urbani comunitari come beni comuni, da costituire attraverso lo strumento del patto di collaborazione. Il grande patrimonio, materiale ed immateriale, costruito in questi anni dagli orti urbani di Roma potrà così ulteriormente svilupparsi, coinvolgendo sempre più persone e territori. La cura del verde, la filiera corta, la salvaguardia dell'agro-romano rappresentano l'unica direzione per la nostra città, per un futuro davvero sostenibile".

"Infine vogliamo ricordare - concludono i dem - che Roma, la Capitale più verde d'Europa, ha vinto numerosi premi proprio per il valore delle sue esperienze di orti urbani, rappresentando una buona pratica a livello internazionale, un fiore all'occhiello della Capitale a cui destineremo attenzione e risorse".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA