Sabato 26 torna Vertenza Roma, sit in a Piazza Carcano

Torna sabato 26 alle ore 16 'Vertenza Roma', questa volta con un sit in a Piazza Paolo Carcano, nel Municipio III. Azione, che sta organizzando questa iniziativa in vari quartieri della città per dare voce ai cittadini, qui rivendica la riconquista degli spazi verdi - con due terreni, adiacenti alla piazza, che tornano pubblici dopo 50 anni grazie proprio grazie al lavoro del partito.

Azione avanza inoltre la richiesta di finanziare la pulizia del parco del quartiere e aprire un tavolo con i cittadini per il progetto di riqualificazione.



