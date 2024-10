Protesi e ausili per lo sport nel tariffario, approvata mozione

Inserire nel Tariffario nomenclatore gli ausili e le protesi destinate allo svolgimento dell'attività sportiva per le persone affette da amputazioni: oggi il Consiglio del XIII Municipio ha votato all'unanimità una mozione della consigliera Claudia Finelli di Azione in cui si richiede alla Regione Lazio questo inserimento.

"Il brillante risultato delle recenti Paralimpiadi di Parigi in cui l'Italia si è classificata sesta nel medagliere raccogliendo ben 24 ori, 15 argenti e 32 bronzi- sottolinea Finelli - testimonia la necessità di attuare concretamente questi propositi. E' una dimostrazione di civiltà quella che deve dare il nostro Paese, attraverso lo stanziamento costante da parte del ministero della Salute alle Regioni, dei fondi necessari all'erogazione degli ausili specifici, inserendoli in maniera strutturale nel nomenclatore".

La Regione Lazio, il 19 giugno 2024, e tutte le altre Regioni ha messo a disposizione un fondo ad esaurimento affinché persone con disabilità motoria, non affiliate a Società Sportive, possano avere un contributo parziale per acquistare privatamente protesi o ausili per attività sportiva amatoriale, ma la misura, limitata e sperimentale - sottolinea la mozione - non può bastare per avviare quel reale processo di cambiamento auspicato dai principi della Carta e che non può che essere insito nel passaggio dall'assistenzialismo alla valorizzazione dell'individuo.



