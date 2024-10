Controlli straordinari cc all'Infernetto, 2 arresti e 5 denunce

Questa mattina, nel quartiere Infernetto ed aree limitrofe, i Carabinieri della Compagnia di Ostia con l'ausilio delle Squadre di Intervento Operativo del Reggimento Lazio, di un elicottero, di unità cinofile e dei reparti specializzati dell'Arma dei Carabinieri quali Nas e Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno svolto un'azione di controllo mirata a prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità diffusa e conseguente degrado urbano che incidono in maniera significativa sulla sicurezza reale e su quella percepita dai cittadini, condivisa con le altre forze di polizia e sotto l'egida della Prefettura di Roma.

I Carabinieri di Ostia hanno individuato e controllato un comprensorio residenziale, censendo i nuclei familiari di varia provenienza ed etnia che vi dimorano, sui quali sono in corso verifiche la titolarità ad alloggiarvi. In tale contesto, poi il controllo è stato esteso all'interno della Stazione ferroviaria metropolitana Lido Centro di Ostia dove sono stati, in particolare: arrestati due uomini (uno colpito da ordine di esecuzione pena per i reati di ricettazione e introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi e uno in ottemperanza ad un ordine di aggravamento della misura in atto); sono state inoltre denunciate 5 persone (una per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, trovata in possesso complessivamente di 16,4 gr di hashish e 3,79 gr di marijuana e coltello a serramanico di genere proibito; 1 per falsità materiale commessa dal privato (trovato il possesso di una patente di guida contraffatta); 2 per ricettazione ed 1 per evasione dalla misura cautelare in atto); Complessivamente sono state identificate 127 persone, di cui 64 con precedenti; controllati 69 veicoli; rinvenuti e sequestrati stupefacenti per un quantitativo complessivo di 15,69 g di hashish e 1,25 g di cocaina trovati nella disponibilità di 12 persone che sono state segnalate al Prefetto ai sensi dell'arti. 75 del DPR 309/90. Rintracciati e trattati ai sensi della normativa di riferimento 3 stranieri risultati irregolari sul territorio nazionale.



