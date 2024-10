Controlli cc a Tor Bella Monaca, 2 arresti e 20 denunce

E' di due arresti e 20 denunciati il bilancio dei controlli dei carabinieri della Compagnia di Frascati, con l'ausilio dei colleghi del Gruppo di Frascati, dell' 8° Reggimento Lazio, dei Carabinieri del Nucleo Forestali, delle Unità Cinofili, del N.I.L. Roma, personale della Polizia Locale, dell'ASL e tecnici Areti, Acea, Italgas, nel quartiere Tor Bella Monaca. Nel complesso sono state identificate 125 persone e sono state eseguite verifiche su 56 veicoli.

In particolare, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere in sostituzione del divieto di dimora nel comune di Roma, a carico di un 25enne del Marocco per la violazione della normativa sugli stupefacenti. Durante i controlli i Carabinieri hanno sorpreso un 35enne italiano, con precedenti, a rubare un'auto in via Gagliano del Capo, dopo aver infranto un finestrino. In un terreno sito in via di Torrenova, unitamente ai colleghi Forestali e alla Polizia Locale, i militari hanno denunciato 14 persone, tra cui un minore, per invasione di terreni e altre 6 persone per gestione illecita di rifiuti e di discarica, ponendo sotto sequestro preventivo 3 distinte aree per un totale di 570 mq, nelle quali erano concentrati 1.450 metri cubi di rifiuti ordinari e pericolosi (ferro, plastica RAEE, rifiuti da demolizioni).

Grazie al contributo delle Unità Cinofili, sono stati sequestrati a carico di ignoti, 34 g di cocaina e 56 di hashish, rinvenuti nei pressi di un cantiere in via dell'Archeologia. Con i tecnici specializzati Areti, Acea e Italgas, i Carabinieri di Frascati hanno denunciato 5 persone che avevano allacciato abusivamente le loro abitazioni a reti elettriche e gas in largo F. Mengaroni. I Carabinieri, con il personale Asl, hanno controllato un minimarket in via Acquaroni, sanzionando il titolare, per complessivi 1.000 euro, per carenti condizioni igienico-sanitarie del locale. Nel corso dei controlli alla circolazione stradale i Carabinieri hanno sanzionato amministrativamente per l'uso di stupefacenti, un giovane sorpreso alla guida e trovato in possesso di droga ed altri 3 conducenti per violazioni al codice della strada.



