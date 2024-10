Alberto Sordi Secret alla Festa del Cinema di Roma

Alberto Sordi viene omaggiato, grazie al supporto della Regione Lazio, alla Festa del cinema di Roma il 25 ottobre alle 18.45, all'Auditorium Parco della musica nello Spazio Lazio terra di cinema della Regione Lazio - AuditoriumArte con il docufilm internazionale (anche in inglese e spagnolo) "Alberto Sordi secret" sulla vita privata dell'attore e regista, scritto e diretto da suo cugino Igor Righetti, giornalista e conduttore radiotelevisivo.

Sarà presente anche il cast, che comprende Fioretta Mari, Emanuela Aureli, Maurizio Mattioli, Enzo Salvi, Daniela Giordano, Mirko Frezza, Daniele Foresi, Vincenzo Bocciarelli, Fabrizio Raggi. Con gli interventi inediti, fra gli altri, di Pupi Avati, Rosanna Vaudetti, Elena de Curtis, Rino Barillari.

Il docufilm è tratto dall'omonimo libro scritto da Righetti e pubblicato da Rubbettino editore. I ciak si sono svolti in alcuni luoghi cari all'Alberto nazionale "come la capitale, il parco archeologico di Ostia antica e il borgo dove abitava Pietro Marchetti -'Il tassinaro', Castiglioncello, Narni, Fabriano e la Repubblica di San Marino - si spiega in una nota - Il 15 giugno scorso Alberto Sordi avrebbe compiuto 104 anni. Il docufilm è uscito proprio questa estate, per ricordarlo e festeggiarlo".



