A Pupi Avati laurea Honoris Causa a Roma Tre

Mercoledì 30 ottobre l'Università degli Studi Roma Tre conferirà la Laurea Honoris Causa in Italianistica a Pupi Avati.

Il regista svolgerà la sua lectio magistralis dal titolo "Dante" durante l'evento che inizierà alle ore 11, presso l'Aula Magna di Lettere, via Ostiense 234/236, a Roma.

Dopo i saluti del Rettore dell'Ateneo, Massimiliano Fiorucci, interverranno i docenti Manfredi Merluzzi, Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici, Anna Pegoretti, Docente di Letteratura Italiana, e Maurizio Fiorilla, Docente di Filologia Italiana e Filologia e Critica Dantesca.

È previsto un intervento di Anna Maria Bernini, ministra dell'Università e della Ricerca, e di Massimiliano Smeriglio, Assessore alla Cultura del Comune di Roma.

Hanno annunciato la loro presenza all'evento molti amici e ammiratori del regista, tra i quali, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport e opinionista tv, Pierferdinando Casini, ex presidente del Senato, e Roberto Sergio, direttore generale della Rai.

Pupi Avati incontrerà la stampa alle ore 10, presso il foyer dell'Aula Magna di Lettere.



