Pedro 'Lazio punta ad Europa League,possiamo fare come Atalanta'

"Io ho sempre detto che la Lazio deve puntare al titolo in ogni competizione. L'anno scorso l'Atalanta ha vinto l'Europa League e anche noi abbiamo la qualità e i giocatori per farlo. Ci sono tante squadre che possono farlo ma anche noi abbiamo la possibilità di arrivare in fondo. Siamo qui per fare punti e una bella prestazione". Sono queste le parole di Pedro, attaccante della Lazio, alla vigilia della sfida di Europa League contro il Twente, con cui lo spagnolo carica i compagni. L'ex Barcellona, poi, allontana l'ipotesi ritiro rimandando ogni discorso sottolineando come "ne parleremo a fine stagione, adesso non ci penso. Ora penso solo al campo e lo farò fino a che il corpo e la testa stanno bene. In questo momento mi sento bene in questa squadra, è un momento speciale qui alla Lazio per me. Il cambio di mentalità ce lo ha dato il mister, ci sono tanti giovani per fare un progetto a lungo termine", prosegue. Infine un pensiero sul Twente, " squadra dinamica e sarà difficile per noi. Ogni volta che veniamo qui è difficile per l'atmosfera e anche stavolta sarà molto complicato".



