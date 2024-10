Omicidio Piscitelli: imputato, 'addolorato, non sono colpevole'

Si dice "addolorato" per la morte "del signor Piscitelli" ma spera "che verrà fuori chi ha commesso questo bruttissimo delitto e paghi con la giustizia e verso la famiglia di Piscitelli, liberandomi di questa accusa che pesa su di me come un macigno anche per la mia famiglia che sta vivendo una bruttissima esperienza". E' quanto scrive in una memoria depositata al processo Raul Esteban Calderon, accusato dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, al secondo "Diabolik", uccisi con un colpo di pistola alla testa nell'agosto del 2019 a Roma. Nei suoi confronti i pm Mario Palazzi e Rita Cesaro contestano i reati di omicidio volontario aggravato dal metodo mafioso e porto abusivo di armi. Nell'udienza del 9 dicembre è attesa la requisitoria della Procura.

Nel testo l'imputato, la cui vera identità sarebbe quella di Gustavo Aleandro Musumeci, sostanzialmente respinge le accuse affermando di avere commesso reati nella sua vita ma di non avere mai fatto parte di associazioni criminali. Nel memoriale afferma di avere svolto anche lavori come quello di traslocatore, ristrutturazione di mobili o istruttore nelle palestre.



