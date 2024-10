Oltre 30 chili di droga in casa, arrestati padre e figlio a Roma

Sono stati sorpresi con oltre 30 chili di droga e più di 50mila euro in contanti. Per questo sono finiti in carcere padre e figlio - italiani di 64 e 30 anni - arrestati dai poliziotti del commissariato Appio Nuovo.

A catturare l'attenzione degli investigatori sono state due auto, a loro note, parcheggiate in via Guido Montpellier. È stato di lì a poco che un uomo è uscito da uno stabile vicino con in mano una busta di grosse dimensioni. Salito a bordo di una delle due macchine, è poi sfrecciato in direzione di via di Bravetta dove, una volta raggiunto un parcheggio, si è fermato come se fosse in attesa di qualcuno. A quel punto, i poliziotti gli hanno intimato l'alt. Sottoposto a controllo, l'uomo è stato trovato in possesso di 4 panetti di hashish e 115 grammi di marijuana: sugli involucri contenenti la droga erano chiaramente leggibili il nome del destinatario, il luogo di consegna e la somma da ricevere. Poco più tardi nell'auto del figlio è stata trovata altra droga e in casa oltre 30 chili tra cocaina, marijuana e diversi panetti di hashish nascosti all'interno di confezioni riportanti noti marchi di cioccolata e in un altro appartamento oltre 50mila euro in una cassaforte.



