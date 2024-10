Microsoft e Roma Capitale insieme per Julia, guida per Giubileo

Microsoft e Roma Capitale hanno collaborato per lo sviluppo di Julia, l'assistente virtuale basato sull'intelligenza artificiale che aiuterà gli oltre 35 milioni di visitatori che arriveranno nella Capitale in occasione dell'imminente Giubileo. La collaborazione è stata annunciata durante la tappa italiana, a Roma, dell'AI Tour di Microsoft in cui è stato proiettato un video sul suo utilizzo, con la partecipazione del sindaco Roberto Gualtieri.

"Siamo tra i primi nel mondo a mettere a disposizione di milioni di cittadini e di turisti uno strumento con caratteristiche tanto innovative - ha spiegato Gualtieri -.

Julia è una guida virtuale affidabile, completa di tutte le informazioni utili per muoversi, conoscere e gustare fino in fondo e in modo creativo questo patrimonio immenso. Grazie alle tecnologie Microsoft e OpenAI portiamo l'intelligenza artificiale sul telefono di chiunque intenda vivere una esperienza davvero ricca e personalizzata. Perché Roma si sta trasformando, sta costruendo infrastrutture e potenziando i propri servizi grazie ad una mole di investimenti che non ha precedenti. Non è solo una città museo, ma una grande capitale europea moderna e affamata di innovazione". "La prossima volta che verrò a Roma seguirò questo itinerario", ha detto il Ceo di Microsoft Satya Nadella.

Disponibile a breve, Julia sarà accessibile su WhatsApp, sul web e sui principali canali di messaggistica. Gli utenti possono chiedere in linguaggio naturale informazioni sulle visite ai siti del patrimonio culturale, sugli itinerari della città, suggerimenti su alloggi e ristoranti di cucina tipica romana e italiana. È sviluppata in collaborazione con Microsoft e Ntt Data, fornitore globale di servizi aziendali e tecnologici, e Intellera, società di consulenza di Accenture Group. Roma Capitale "spera che Julia possa creare una rivoluzione silenziosa nel modo in cui i visitatori vivono la città", si legge in una nota. "Julia è stata sviluppata anche grazie alla collaborazione con istituzioni e soggetti privati dei settori del turismo, della mobilità e della cultura, con i quali è stato avviato un modello di business che prevede lo scambio di dati e servizi e l'implementazione di un modello normativo coerente con il regolamento Gdpr".



