Le Bande della Marina e della Gendarmeria Vaticana in concerto

Ultimo appuntamento per la rassegna concertistica Musica ai Musei: venerdì 25 ottobre alla Galleria delle Statue all'interno dei Musei Vaticani, alle 18, si esibiranno la Banda Musicale della Marina Militare, guidata dal Maestro e Capitano di Vascello Antonio Barbagallo e la Banda Musicale del Corpo della Gendarmeria Vaticana, diretta dal Maestro Stefano Iannilli.

"Oltre 5mila spettatori, equamente distribuiti in tutte le undici date che da maggio a ottobre hanno fatto parte della settima edizione di una rassegna che, anche quest'anno, ha ottenuto grande apprezzamento da parte del pubblico. Coniugare la bellezza dei Musei Vaticani con quella della musica è stata l'idea che negli anni abbiamo coltivato e arricchito, offrendo a migliaia di spettatori la possibilità di visitare le nostre collezioni e di ascoltare anche un concerto. Dal Braccio Nuovo alla Galleria delle Statue del Museo Pio Clementino, il programma scelto in questa edizione ci ha condotti per la prima volta nel cuore del Palazzo Pontificio di Castel Gandolfo.

Grazie alla collaborazione con il Cidim abbiamo ospitato la freschezza dei talenti dei Conservatori di Musica di molte regioni d'Italia, amalgamando idealmente il passato che si respira nei musei con il futuro che attende questi musicisti già bravi e competenti, a dispetto della giovane età", spiega Barbara Jatta, direttrice dei Musei Vaticani e promotrice, insieme a Francescantonio Pollice, della rassegna musicale.

"Voglio ringraziare le autorità vaticane e la dottoressa Jatta per aver dato alla nostra associazione anche nel 2024 la possibilità di organizzare un'iniziativa che si arricchisce ogni anno, rispettando il rito iniziale che prevede dopo la visita ai musei l'ascolto di un concerto. Garantire longevità a questo straordinario progetto è un'ambizione che coltiviamo con lo stesso rispetto che abbiamo ogni volta che visitiamo e ammiriamo la bellezza dei Musei Vaticani. L'ultimo appuntamento di venerdì 25 ottobre si affida alla bravura della Banda Musicale della Marina Militare e della Banda Musicale del Corpo della Gendarmeria Vaticana, con un repertorio che come di consueto sarà articolato in composizioni di vario genere", conclude il presidente di Aiam (Associazione Italiana Attività Musicali) e vicepresidente del Cidim, Francescantonio Pollice.

La settima edizione viene promossa dai Musei Vaticani in collaborazione con il Cidim - Comitato Nazionale Italiano Musica. La rassegna rientra nel progetto Suono Italiano, è sostenuta dal Governatorato dello Stato Città del Vaticano e dal ministero della Cultura - direzione generale Spettacolo e ha ricevuto il patrocinio dell'ambasciata d'Italia presso la Santa Sede.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA