Festa Cinema Roma: a Fialdini premio eccellenza televisiva 2024

Francesca Fialdini è stata insignita del prestigioso "Premio Eccellenza Televisiva 2024" ai recenti Italian Tv Awards ospitati alla Festa del Cinema. Un riconoscimento assegnato - secondo quanto scritto nelle motivazioni - per il suo stile di conduzione "elegante, empatico e garbato", per la "grande professionalità e competenza", ma anche per "le spiccate doti umane espresse nei format tv che l'hanno vista protagonista" e "la profonda sensibilità palesata nei confronti di nobili tematiche sociali afferenti al mondo dei giovani e all'universo femminile di ieri e oggi".

Valori che sono emersi nei diversi programmi tv condotti dalla Fialdini: da "Da noi... a ruota libera", che si è ritagliato uno spazio importante nella domenica pomeriggio di Rai1, passando per "Le ragazze", conclusosi ieri con un notevole successo di ascolti. Con il ritorno nel 2025 del pluripremiato programma "Fame d'amore" a completare il quadro, la conduttrice continua nella sua missione speciale che promette di affascinare e coinvolgere sempre più il pubblico.



