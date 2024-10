Ad Augias laurea honoris causa da ateneo della Tuscia

L'università degli studi della Tuscia di Viterbo conferirà il titolo di Dottore di Ricerca Honoris Causa a Corrado Augias. "Augias - fa notare l'ateneo - è stato protagonista di un periodo storico in cui la trasformazione dell'ecosistema mediatico ha influito, positivamente, sulla divulgazione della cultura di massa. Col suo format intitolato 'Telefono Giallo' Augias ha dato vita a uno dei primi modelli di informazione interattiva capace di far dialogare i media tradizionali con i cittadini/utenti. Autorevole penna in una fase di rinnovamento della stampa italiana, ha lavorato con alcune delle maggiori testate nazionali non abbandonando mai la passione per i saggi che gli hanno consentito, durante la lunga carriera, di offrire ai lettori un'analisi dei cambianti sociali in Italia e nel mondo, anche attraverso la minuziosa disamina dei fenomeni che hanno caratterizzato anni difficili del nostro Paese. Insignito di diversi titoli e vincitore di molti premi, Augias è stato impegnato anche in politica rappresentando l'Italia al Parlamento Europeo dove ha lavorato a iniziative per la Commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione". La cerimonia si terrà oggi, 23 ottobre, alle 15.00, nella sede del Rettorato in Santa Maria in Gradi dove il rettore Stefano Ubertini conferirà il titolo. L'evento sarà introdotto da una laudatio del professor Alessandro Sterpa, coordinatore del dottorato in "Società in mutamento: politiche, diritti e sicurezza" dell'Unitus. Nell'ambito dell'evento accademico Augias terrà una lectio magistralis dal titolo "Quale intelligenza ci aspetta?".



