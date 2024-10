A Roma il docufilm sui pastori sardi emigrati in centro Italia

I Circoli sardi raccontano la storia dell'emigrazione agropastorale nel centro Italia dagli anni '60 agli anni '80, una narrazione segnata da fatica, pregiudizi, ostilità, successi e sconfitte che ha cambiato persone, generazioni, famiglie e ambienti. L'appuntamento è per giovedì, alle 16, nella sala consiliare di Palazzo Valentini, a Roma, per iniziativa dell'associazione dei sardi della capitale.

Al centro dell'evento il docufilm "Oltre il mare", diretto dal regista sardo Irio Pusceddu, ideato da Elio Turis, Daniele Gabrielli e Dina Meloni, prodotto dal Circolo Peppino Mereu di Siena con il patrocinio dei Circoli di Firenze, La Plata (Argentina), Nichelino, Roma, Ciampino, Tokio (Giappone), Livorno, Perugia, la collaborazione dei Circoli della Circoscrizione Centro Sud della Fasi e con il finanziamento dell'assessorato al Lavoro della Regione sardegna.

Cosa ha mosso tanti contadini e pastori sardi a lasciare l'Isola per tentare l'avventura in una terra (Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo) inizialmente ostile e orientata da preconcetti e diffidenze? Come sono riusciti in tanti a tener duro, credere nelle loro potenzialità e far rifiorire quei luoghi abbandonati dai nativi? Sempre rimanendo ancorati alle tradizioni e consuetudini della terra e della lingua madre.

Storie singole, familiari e collettive con i protagonisti, che interpretano se stessi con pudore e fierezza, con sincerità e passione, e con i loro discendenti, figli e nipoti, oggi affermati imprenditori nel settore agro pastorale e alimentare.

Episodi e vicende che Irio Pusceddu mette in fila in un documento vero, coinvolgente e istruttivo. Da raccomandare ai più giovani, perché ne traggano insegnamento: con la volontà, l'impegno e la determinazione si realizzano i sogni, anche quelli più complicati.



