Ufficio Clima Roma, 'a rischio idrogeologico 150mila residenti'

"Se a Roma ci sono 150mila romani che vivono in aree a rischio idrogeologico nella Capitale, e ben 250mila in aree soggette ad alluvioni in caso di piogge intense, c'è il 9% della popolazione invece rientra nelle aree in cui l'effetto dell'ondata di calore può provocare impatti sulla salute delle persone, e quel 9% è nella parte più povera della popolazione. Con delle mappe noi individuiamo le aree più a rischio". Lo ha detto il direttore dell'Ufficio Clima di Roma Capitale Edoardo Zanchini, che stamattina è stato audito dalla commissione Ambiente presieduta da Giammarco Palmieri (Pd), che ha definito "uno dei passaggi più importanti di questa consiliatura" la Strategia di Adattamento Climatico di Roma Capitale, posta oggi all'attenzione dei consiglieri.

"Le ondate di calore non riguardano la città di Roma allo stesso modo ovunque - ha detto ancora il dirigente - se piove in alcuni territori ci sono problemi ma non conseguenze, in altre può morire qualcuno. Gli interventi sulla rete idrica non sono tutti uguali. Compito delle istituzioni è individuare le priorità e fare un percorso trasparente e poi intervenire con provvedimenti efficaci. Noi lavoreremo con tutte le istituzioni: il Governo ha approvato a gennaio il Piano nazionale di adattamento climatico e noi vogliamo essere il laboratorio di quel piano. Faremo inoltre un lavoro con l'Autorità di bacino, in particolare rispetto alle aree di dissesto idrogeologico del litorale, e poi lavorare con le aziende delle reti e con i Municipi. Un lavoro già iniziato che ora può continuare in modo più efficace".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA