Teatro dell'Opera, ecco il progetto della nuova Sala Prove

Presentati oggi in Campidoglio i progetti vincitori del concorso di progettazione per la realizzazione di un polo tecnico-didattico legato al Teatro dell'Opera di Roma, nell'ambito del Programma di Riqualificazione Urbana 'Centro Servizi Prenestino' a via Prenestina - via Togliatti. Oggetto del bando pubblicato lo scorso 6 maggio era la realizzazione di una sala prove scenografiche al servizio del Teatro e di nuovi laboratori aperti anche al territorio (in particolare scuole e associazioni locali) con spazi di formazione gestiti proprio dal Teatro.

Il progetto vincitore è stato annunciato dall'assessore all'Urbanistica di Roma Capitale Maurizio Veloccia, insieme a Mauro Caliste, presidente del Municipio Roma V, Claudia Ricciardi consigliera dell'Ordine degli Architetti di Roma e provincia e Mirko Tironi, del cda di Impreme Spa, proprietaria dell'area. Ad aggiudicarsi la vittoria del concorso, realizzato in collaborazione con l'Ordine degli Architetti, è il progetto Lab.Prenestino sviluppato dal gruppo composto dagli architetti Raffaele Sarubbo, Marco Falcone, Emanuele Migliorisi e Ricardo Ribeiro Machado Pedroso de Lima che prevede la realizzazione di una struttura composta da due macro aree differenti ma intese come complementari: le 'Box tecniche' e il 'Palco urbano'. Il volume che collega le sale prova è concepito come un 'Gate', un'insegna urbana che, oltre a segnalare la presenza del Nuovo Centro Servizi Prenestino, con la Sala prove del Teatro dell'Opera di Roma nel territorio, definisce un importante asse di collegamento pedonale tra il nuovo Parco e gli edifici scolastici esistenti, informa sugli eventi in corso e in programma nel Centro.

Il progetto, improntato anche alla sostenibilità, si propone di integrarsi nel quartiere anche attraverso una piazza eventi, con l'obiettivo quindi di offrire uno spazio dove tutti possano entrare, partecipare e contribuire a costruire la vita culturale del centro. Alla luce dell'importanza dei numerosi beni archeologici rinvenuti durante gli scavi, è prevista anche la realizzazione di uno spazio espositivo ad hoc all'interno del foyer del nuovo edificio pubblico. Il progetto interessa un'area di circa 10 ettari, nell'ambito della quale si svilupperanno complessivamente 45mila metri quadri di opere, pubbliche e private, oltre ad una generale razionalizzazione della viabilità locale, con in più la realizzazione di 38.500 mq di parcheggi pubblici e la valorizzazione paesaggistica delle aree verdi all'interno, per oltre 22.000 mq.

L'intervento prevede un investimento di circa 3 milioni di euro derivanti dagli oneri a scomputo della convenzione urbanistica e da fondi messi a disposizione dalla proprietà. I lavori inizieranno entro la fine del 2025 e avranno una durata di circa 18 mesi.



