Imprenditore vittima di estorsione si suicida, 4 arresti

Avrebbero minacciato un imprenditore per convincerlo a pagare circa seicentomila euro. Pressioni che lo avrebbero spinto a togliersi la vita. Per questo i carabinieri del Comando provinciale di Roma hanno eseguito un'ordinanza, emessa dal gip su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura, che dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di 4 persone accusate, a vario titolo, di estorsione con aggravante del metodo mafioso e morte come conseguenza di altro delitto.

Le indagini dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma sono partite a febbraio del 2023 dalla denuncia dell'imprenditore 54enne, che operava nel settore ittico. L'uomo aveva riferito che i quattro, titolari e collaboratori di una società del settore ittico, stavano tentando di costringerlo, dietro reiterate minacce e pressioni, al pagamento di 600mila euro, a fronte di un debito di 147mila euro maturato tra il 2021 e il 2022.



