Il Puff parte in tour, tra risate e romanità

Il Puff, lo storico locale fondato a Roma da Lando Fiorini e da oltre mezzo secolo considerato il tempio della romanità, parte in tour portando nei teatri del Lazio e Abruzzo i migliori talenti comici della capitale e della scuderia Associazione Lando Fiorini per la romanità. Parte così, dal 26 ottobre, la rassegna teatrale firmata da Francesco Saverio Fiorini, figlio dell'artista romano scomparso nel 2017, che pur mantenendo aperte al pubblico le porte del proprio teatro - oggi con sede nel quartiere Testaccio presso l'Antica Stamperia Rubattino - riprende in mano un progetto avviato nel 202 e sospeso a causa della pandemia.

Prima tappa del tour, il palco del Teatro Castelli Romani a Cecchina per proseguire a Subiaco, Vejano, Colleferro. Venerdì 29 novembre la rassegna valica i confini della regione fino all'Auditorium Enrico Fermi Celano (L'Aquila).

Nel frattempo, al "Puffetto" di Testaccio la nuova stagione alza il sipario sabato 16 novembre con Fabrizio Gaetani. Fino maggio in cartellone ci saranno i Sequestrattori, Marco Capretti, Luciano Lembo, Bebba Albanesi, Trio Monti, Marco Passiglia e ancora Fabrizio Gaetani, Tommaso Zevola, Camillo Toscano e Fulvia Borella e il GRA.

Prosegue anche il viaggio di RadioPuff, la web radio inaugurata nel 2021, che tramite App trasmette in 172 paesi nel mondo portando la musica romana, di ieri e di oggi, nelle case e nel cuore dei romani residenti a Roma, all'estero, o semplicemente di chi ama la città Eterna con un repertorio che va da Lando Fiorini a Gabriella Ferri, Franco Califano, Gigi Proietti, Ettore Petrolini e Romolo Balzani, fino a Luca Barbarossa, Mannarino, Ultimo e L'Orchestraccia.



