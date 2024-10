Fu ucciso in periferia di Roma, un fermato

Nuovo fermo per l'omicidio di Cristiano Molè, ucciso a colpi di pistola la sera del 15 gennaio e del tentato omicidio a maggio di Massimiliano Pacchiarotti avvenuti nel quartiere di Corviale, alla periferia di Roma.

I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Roma e i carabinieri del Nucleo Investigativo, nell'ambito di un'attività di indagine coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia di Roma hanno eseguito nei giorni scorsi il decreto di fermo nei confronti di uno dei presunti esecutori materiali dell'efferato omicidio. L'uomo si era reso irreperibile da luglio quando erano stati arrestati il presunto mandante e un altro dei presunti esecutori materiali.

E' stato rintracciato all'interno di un ristorante sul litorale, nella zona di Cerveteri, mentre era in compagnia di una donna. E' stata anche individuata l'abitazione dove si era rifugiato. Nell'abitazione sono state sequestrate due pistole, munizioni e oltre 11mila euro in contanti.



