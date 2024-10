Assessore, 'per Roma pronto Piano ciclabili da 850 km'

Il Bici Plan di Roma Capitale, che sarà presentato nelle prossime settimane, prevede circa 850 km di piste ciclabili per la città, tra cui ci saranno anche quelle stralciate dal finanziamento del Pnrr. Lo ha annunciato in commissione Pnrr l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale Eugenio Patanè.

Il presidente della commissione Giovanni Caudo ha ricordato che inizialmente le ciclabili da realizzare grazie ai fondi del Recovery erano 15; 6 però sono state tolte dal 'paniere' Pnrr, per un totale di circa 6 milioni di euro: si tratta della Vitinia-Campus Biomedico, Castro Pretorio-Termini, Via Monti Pietralata-Stazione Tiburtina, Piazza Pio XI-Circonvallazione Gianicolense, la Terminal Eur Laurentina-via Gradi e quella di viale dei Romanisti.

Ma di queste piste, ha affermato Patanè, "noi abbiamo la progettazione: per noi sono uscite dal Pnrr ma non dalla volontà di realizzarle. Tra poco ci sarà la presentazione del Bici Plan, spero entro novembre, dove si vedrà che queste piste sono ampiamente parte del network che vogliamo realizzare. Sono uscite dal Pnrr perché avevamo 13 milioni di Pnrr che sono la parte che c'è stata ripartita dal ministero. Se fate i calcoli sui chilometri che dobbiamo realizzare, siamo al limite di una pista fatta bene". L'assessore ha spiegato che una pista ciclabile con i cordoli in travertino, ben strutturata e con tutte le dotazioni di sicurezza costa attorno ai 700 mila euro a km. "Se dividete i 13 milioni per 94 km vi rendete conto che siamo proprio al limite di un costo a km sostenibile. Per questo abbiamo dovuto fare delle scelte di finanziamento del Pnrr.

Detto questo non ci fermiamo - ha concluso Patanè - Il Bici Plan arriva a circa 850km di piste ciclabili in città. Altro che solo queste sei: ne faremo tante, tante altre".



