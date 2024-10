Alla Galleria Kayros di Roma in mostra Ombre quotidiane

Alla Galleria Kayros Contemporary art, Associazione Culturale di Roma in Via Giulia 8, dal 26 ottobre al 20 novembre sarà allestita la mostra 'Ombre quotidiane' di Costanza G. del Testa e Fabio Orlanducci, presentata dalla Società Lunare di Andrea Fogli.

Costanza Gherardi presenterà 'Rimpianto elettrico', tecniche miste, matite, pastelli su carta, mentre Fabio Orlanducci, da quarantacinque anni impegnato nella sperimentazione fotografica, proporrà nuovi lavori su foglia d'argento dal titolo: 'L'universo è noi e noi siamo l'universo'. Si tratta di una contrapposizione tra una grande installazione di 'posate' su argento contrapposta appunto ad un'indagine su cosmo e paesaggio.

"Le ombre quotidiane - spiega Andrea Fogli, curatore della mostra - non sono poi tanto familiari. Non lo sono in quanto nascondono le luci che pur le generano, almeno, in senso simbolico o esistenziale, come loro contraltare, e non lo sono perché siamo troppo portati - è la gravità dei giorni e delle relazioni - a vedere nient'altro che uniforme grigio, e quindi a non vedere. È dal contrasto, dalla luce che a volte affiora e si posa e dall'ombra che affligge a volte come rimpianto, che può snodarsi una visione taglia lacci, una visione che snoda i nodi e finalmente ci porta al piano di sopra, oltre la gravità orizzontale del grigio ("piano di sopra" è anche quello di sotto, diciamo una cantina, che comunque ci innalza oltre l'ordinario)".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA