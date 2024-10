Vicepresidente Besiktas, tre giorni chiusi in hotel per Immobile

"Per tre giorni non siamo usciti dall'albergo perché stavamo lavorando all'acquisto di Immobile".

Così il vicepresidente del Besiktas, Huseyin Yucel, racconta la trattativa estiva con la Lazio per il centravanti italiano a margine del Premio Internazionale Eccellenza Mediterraneo, a Palazzo Valntini a Roma. "Vi porto il suo saluto - ha aggiunto -, anche ieri abbiamo giocato e abbiamo vinto, nessuno deve preoccuparsi per Ciro, lo controlliamo noi e non abbiamo alcuna intenzione di mandarlo presto in pensione. Da noi ha già fatto 12 gol, è un giocatore eccezionale e se fosse per me lo naturalizzerei turco".

Poi sulla possibile trattativa con la Roma per Nicola Zalewski, al quale il club turco si era già interessato la scorsa estate, Yucel ha detto "No comment, ora non c'è niente ma può interessarci. Se vogliamo qualcuno lo prendiamo!".



