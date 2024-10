Rubano vino e francobolli in una cantina, arrestati

Hanno rubato all'interno di una cantina diverse bottiglie di vino pregiato e svariati francobolli di vecchia data, ma sono stati arrestati dai carabinieri. E' accaduto nella notte in Largo Ezio Vanoni, in zona Colli Aniene. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Roma San Basilio che hanno rintracciato l'auto utilizzata dai due uomini per darsi alla fuga, bloccandoli dopo un breve inseguimento. Si tratta di un 43enne romano e di un 38enne cubano. Nel corso delle fasi di identificazione, il 38enne ha tentato di dileguarsi a piedi ma è stato bloccato dai carabinieri ai quali ha opposto anche un'attiva resistenza.

Trovati arnesi atti allo scasso e la refurtiva che è stata restituita al proprietario.



