Preside denuncia,insultato e minacciato dal padre di un'alunna

Insultato e minacciato dal padre di un'alunna. E' quanto denunciato dal preside dell'istituto comprensivo di Pomezia, vicino Roma. L'episodio sarebbe avvenuto nei giorni scorsi quando è stato convocato un consiglio di classe straordinario per decidere un provvedimento nei confronti della ragazza che aveva pubblicato sui social un video girato all'interno della scuola. Il padre dell'alunna avrebbe minacciato i professori componenti del consiglio e poi, durante un incontro nell'ufficio del dirigente, lo avrebbe aggredito verbalmente. L'uomo sarebbe stato allontanato a fatica. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, ma al loro arrivo l'uomo si era già allontanato. I carabinieri hanno trasmesso un'informativa di reato in Procura. Sui social nei giorni scorsi c'è stato un tam tam di docenti della suola per esprimere solidarietà ai colleghi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA