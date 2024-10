Polizia accompagna cittadino egiziano da Trieste a Cpr Roma

Nei giorni scorsi, personale della Questura di Trieste ha eseguito l'accompagnamento al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Ponte Galeria (Roma) di un cittadino egiziano di 20 anni, con a carico numerosi precedenti di polizia.

Il Questore, alla luce delle evidenze emerse in sede di accertamenti, ha dato esecuzione al decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Trieste tramite l'accompagnamento dello straniero, in quanto irregolare sul territorio nazionale e pericoloso per l'ordine e la sicurezza pubblica della città. Il cittadino egiziano, rintracciato dalla Polizia Ferroviaria, è ora trattenuto presso il C.P.R. in attesa di rimpatrio.



