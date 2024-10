Giubileo: cantieri 'culturali' Caput Mundi in cronoprogramma

I cantieri di Caput Mundi, cioè la tranche del Pnrr legata a Roma Capitale con scadenze che coincidono anche con il Giubileo, sono nei tempi, e c'è motivo di essere ottimisti sulla loro realizzazione senza ritardi. E' quanto è emerso in sintesi questa mattina dalla commissione capitolina Pnrr presieduta da Giovanni Caudo, che ha visto l'audizione di Roberto Botta dell'Ufficio Commissariale e del soprintendente capitolino Claudio Parisi Presicce.

Caudo ha ricordato in sintesi che Caput Mundi vale 500 milioni di euro su 335 interventi e 10 soggetti attuatori. Il target è stato rimodulato a 100 siti al 50% della realizzazione entro il 31 dicembre 2024, una data sovrapponibile a quella dell'Anno Santo. Per gli altri la scadenza resta quella 'naturale' del Pnrr, cioè giugno 2026.

Gli interventi di Roma Capitale sono 128 su 82 siti archeologici per 232 milioni; quelli della Soprintendenza in particolare sono 149 progetti per 189 milioni a cui si aggiungono gli interventi di altri enti (come il parco dell'Appia Antica, o altre soprintendenze). "Sui 335 interventi - ha spiegato Botta - a oggi ne abbiamo 116 avviati, 64 ulteriori sono previsti in avvio a ottobre, 103 a novembre e poi, con un flusso decrescente a dicembre e nei mesi successivi.

Quelli rispetto ai quali immaginiamo di raggiungere il target del 50% o sono già iniziati o sono quelli di ottobre o della prima metà di novembre". Si tratta, ha sottolineato, anche di interventi molto piccoli e puntuali, il che giustifica i tempi di realizzazione così serrati. "A oggi - ha spiegato poi - dei 116 in corso 30 sono della Soprintendenza".

"Dovremmo arrivare al 31 dicembre con tra 120 e 124 interventi con avanzamento sopra il 50%, cioè circa 115 siti - ha detto ancora Botta - La situazione è al momento confortante sul raggiungimento del target. Andiamo avanti con cauto ottimismo. In città sono già visibili i 70-80 cantieri già aperti, tutti riconoscibili. Contiamo di aprirne molti altri.

Essendo cantieri puntuali non interferiscono troppo sulla vita cittadina. Mi pare che i soggetti attuatori si stiano muovendo col passo giusto, l'obiettivo è ben centrato e raggiungibile".





