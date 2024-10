Giubileo: cantieri area Vaticano pronti per Porta Santa

Via Ottaviano quasi conclusa, piazza Risorgimento in cronoprogramma per la metà di dicembre, cioè in tempo per l'apertura della Porta Santa il 24. È il punto sui due interventi più importanti della zona del Vaticano in capo alla Società Giubileo 2025. Nel dettaglio, a via Ottaviano i lavori sono a quanto viene riferito all'80% di realizzazione delle pavimentazioni, a novembre è prevista la messa a dimora delle alberature e l'installazione dell'arredo urbano (panchine, rastrelliere, nuovi pali di illuminazione pubblica). A piazza Risorgimento i lavori proseguono "senza criticità con rispetto del cronoprogramma, chiusura metà dicembre". Sono in corso gli interventi sulla riqualificazione delle pavimentazioni (posa delle nuove aree in sanpietrino, di ripristino delle zone ammalorate e di realizzazione delle nuove aree pavimentate in calcestre). Sul fronte di via Ottaviano si sta ultimando l'attraversamento pedonale in sanpietrini che creerà l'asse pedonale verso San Pietro ed è in via di ultimazione il sistema di predisposizione per il nuovo impianto semaforico completato il quale si procederà allo spostamento finale della viabilità della piazza. Passando invece alla Passeggiata del Gelsomino sono in via di ultimazione i lavori che interessano la realizzazione dei marciapiedi lato Mura Leonine e zona Stazione vaticana. Capitolo sottopasso Gregorio VII: siamo in fase di cantierizzazione per l'intervento di riqualificazione e ammodernamento illuminotecnico. Anche questo sarà reso disponibile entro l'apertura della Porta Santa. Infine il Mercato di Piazza dell'Unità: la cantierizzazione è completata e sono state avviate le operazioni di demolizione leggera propedeutiche all'avvio dei lavori di riqualificazione il cui completamento è previsto entro l'estate 2025.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA