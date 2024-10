Camion si ribalta su A1 e blocca Autostrada in direzione Sud

Un autoarticolato carico di rifiuti trattati e compattati in ecoballe destinate con ogni probabilità ad un termovalorizzatore si è ribaltato bloccando il transito sulle tre corsie dell'Autostrada A1 che portano a Sud.

È accaduto poco dopo le 14.30 subito dopo il casello di Pontecorvo e l'area di servizio Casilina.

L'automezzo è finito di traverso, con la cabina di guida sullo spartitraffico in cemento armato ed il rimorchio sulle tre corsie di marcia, occupando parzialmente anche quella di emergenza.

La società Autostrade ha chiuso il tratto tra Cassino e Pontecorvo, dirottando il traffico sulla via Leuciana e poi la via Casilina.

Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco di Cassino, la Polizia Stradale, il personale di Autostrade.



