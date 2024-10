Un'auto si è ribaltata stamattina su via Flaminia a Roma. Sul posto pattuglie della polizia locale del XV Gruppo Cassia. L'incidente si è verificato intorno alle ore 9.30 all'altezza del chilometro 8. La donna è stata trasportata in ospedale in codice giallo. La polizia locale è stata impegnata per i rilievi dell'incidente e per la viabilità, deviando il traffico.



