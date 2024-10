Aggredì e violentò una prostituta a Roma,arrestato dalla polizia

A luglio ha violentato una donna in un appartamento a Roma, ma è stato arrestato dalla polizia. Nei giorni scorsi gli agenti del commissariato Celio hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip nei confronti di un trentaquatrenne di origini afgane, per violenza sessuale.

I fatti risalgono allo scorso 23 luglio quando una prostituta di origini colombiane dopo aver pubblicato un annuncio su un sito di incontri è stata contattata da un uomo per un incontro a pagamento ma quando è arrivato nell'appartamento l'ha violentata.

Determinanti per le indagini sono state la descrizione fornita dalla donna e le dichiarazioni rese da un'amica. Proprio grazie all'amica, la donna si è convinta a recarsi in ospedale e a denunciare. La vittima ha riconosciuto l'aggressore visionando l'album fotografico dei soggetti noti alle forze dell'ordine.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA