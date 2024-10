Una notte con gli Etruschi a Villa Giulia

Sabato 26 ottobre al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia si entra di sera ma solo con una parola d'ordine, che verrà comunicata una volta completata la procedura di acquisto di questa straordinaria e insolita avventura notturna tra le sale del museo. Dalle 20 alle 8 del mattino i visitatori più piccoli, accompagnati da un adulto e muniti di torce, sacco a pelo e pigiami, potranno vivere una notte indimenticabile tra le opere dell'antica civiltà etrusca. Il Museo propone anche laboratori didattici, cacce al tesoro a squadre, recitazioni e ascolto di storie fantastiche che prendono vita tra le teche, prima di addormentarsi cullati dai racconti e circondati da capolavori antichi. La mattina, poi, si fa colazione tutti insieme. E' la prima volta che un museo statale del ministero della Cultura apre le sue porte in piena notte per offrire un'avventura magica nell'affascinante mondo etrusco. L'evento mira infatti ad avvicinare le famiglie al mondo degli Etruschi attraverso il gioco, con attività ludico-didattiche a misura di bambino come gli Etrulab, i laboratori del sabato pomeriggio.

"Il Museo è felice di offrire ai visitatori più giovani questa nuova iniziativa - commenta Luana Toniolo, direttrice del museo - che rappresenta una novità nel panorama museale statale e un nuovo modo di entrare in contatto con il nostro patrimonio". "L'educazione - prosegue la direttrice - è uno dei nostri obiettivi fondamentali e proprio per questo stiamo lavorando per mettere in campo esperienze sempre più varie e innovative per coinvolgere i più piccoli insieme alle loro famiglie". Le attività sono dedicate ai bambini di età compresa tra i 7 e i 12 anni, ciascuno con un adulto accompagnatore, e ogni bambino dovrà portare con sé tutto l'occorrente per trascorrere la notte al Museo come il sacco a pelo e il tappetino antiscivolo, lo spazzolino e il dentifricio, il pigiama o la tuta, l'asciugamano, la borraccia e il proprio peluche preferito. Il costo dell'esperienza è di 30 euro.

Biglietti disponibili solo su: bit.ly/unanotteconglietruschi



