Tre operatori Ama aggrediti a Roma, un ferito

Sono stati aggrediti nella notte tra sabato e domenica tre operatori Ama in servizio presso la zona di Labaro, area nord di Roma. Gli addetti della municipalizzata per la raccolta dei rifiuti stavano svolgendo le operazioni di svuotamento dei cassonetti in via Monti della Valchetta quando sono stati improvvisamente bloccati e presi a pugni da tre uomini non identificati, che si sono poi dileguati prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Lo rende noto Ama. Per uno dei tre dipendenti coinvolti è stato necessario il trasporto al pronto soccorso con una prognosi di 7 giorni. Sono in corso gli accertamenti del caso per verificare la dinamica dei fatti.

"Stigmatizziamo con forza questo atto di violenza gratuito e inaccettabile che ha colpito lavoratori impegnati a svolgere il proprio dovere al servizio della città - afferma il presidente di Ama Bruno Manzi -. Esprimiamo piena solidarietà ai nostri dipendenti coinvolti, augurando loro una pronta guarigione".





