Gualtieri, 'grande successo per Mezza Maratona Roma'

"Siamo molto contenti di questa prima edizione della mezza maratona del centro della città. Il nostro bando ha avuto un grandissimo successo, 17 mila partecipanti, due terzi stranieri arrivati a Roma per questo evento unico perché correre nel cento storico di Roma è una esperienza straordinaria". Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri al termine della Mezza Maratona di Roma. "Abbiamo avuto anche dei risultati significativi - ha aggiunto - il primo arrivato maschile ha fatto sotto l'ora, quindi una gara di altissimo livello anche dal punto di vista agonistico. C'è stata anche una partecipazione femminile altissima, un dato bellissimo e una scommessa vinta per rendere questo evento ancora più grande e bello. Quella di rendere Roma una capitale dei grandi eventi è una politica che stiamo perseguendo - ha proseguito il sindaco - gli eventi sportivi hanno grande importanza per il brand di Roma e si realizza un bellissimo rapporto tra gli eventi e la città: anche questa volta lungo il percorso c'erano tantissime romane e romani che facevano il tifo, e tanti amanti dello sport che hanno partecipato. Un bellissimo momento. I grandi eventi stanno dentro una strategia più ampia e lo sport è una delle dimensioni più importanti della nostra città". Riguardo alla convivenza con i cantieri: "È andato tutto molto bene, i cantieri si possono fare, e questa è la dimostrazione che non impediscono la vita della città ma anzi consentono di avere una città più bella".





