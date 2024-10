Un ragazzo algerino di 18 anni è stato ferito a coltellate ieri sera in via Quaglia, nella periferia romana di Tor Bella Monaca. Non è in pericolo di vita.

L'aggressore è poi fuggito. Sul posto i carabinieri di Tor Bella Monaca che indagano sui fatti.



