Riattivata raccolta differenziata rifiuti in 7 stazioni metro

Da lunedì 21 ottobre Ama, in collaborazione con Atac, attiverà un servizio mirato di raccolta differenziata dei rifiuti presso 7 fermate della metropolitana.

Nelle aree esterne alle stazioni di Battistini, Anagnina (linea A), Rebibbia, Ionio, Ponte Mammolo, Laurentina (linea B/B1) e Parco di Centocelle (linea C) sono state allestite delle mini-isole ecologiche attrezzate con bidoncini riservati alle diverse frazioni di materiali. Presso tutte le postazioni sarà effettuata quotidianamente la raccolta di carta/cartone, multimateriale (plastica e metallo) e materiali indifferenziati mentre nelle stazioni in cui sono presenti punti di ristoro verranno ritirati anche organico, vetro e cassette in plastica.

Lo comunica Ama S.p.A..

"Questo accordo è particolarmente importante perché ci consentirà di intercettare, differenziare e avviare a recupero ingenti quantitativi di materiali grazie a queste postazioni ubicate in luoghi in cui ogni giorno c'è un grande transito di romani, pendolari e turisti - sottolinea il Presidente di Ama Bruno Manzi - ringrazio Atac per questa proficua collaborazione che, dopo questa fase sperimentale, auspichiamo di estendere anche ad altre stazioni metro della città".

Per il direttore generale di Atac Alberto Zorzan "in questi anni si è lavorato molto per connotare sempre più le stazioni della metropolitana come luoghi di servizio al pubblico, non solo di trasporto. La collaborazione con Ama sottolinea la particolare attenzione dovuta agli ambienti che frequentiamo e che tutti siamo tenuti a rispettare: riordinare la raccolta dei rifiuti migliora il decoro e favorirne la distinzione per il successivo recupero dei componenti va tutto a beneficio dell'ambiente. Con AMA ci stiamo impegnando su diversi fronti in modo strutturato, anche con informazione più diffusa verso chi frequenta tali ambienti: un comportamento attento e consapevole anche sui piccoli rifiuti è infatti alla base della buona riuscita dell'iniziativa".



