Regione Lazio e Lazio Film Commission a Festa Cinema 2024

Diverse le iniziative della Regione Lazio e di Roma Lazio Film Commission alla diciannovesima edizione della Festa del Cinema di Roma in programma all'Auditorium Parco della Musica fino al 27 ottobre 2024.

E' stato inaugurato giovedì 17 ottobre, all'interno dell'Auditorium Parco della Musica - dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca e da Lorenza Lei, responsabile Struttura Cinema e Audiovisivo della Regione Lazio - lo spazio "Lazio, Terra di Cinema", alla presenza di numerosi esponenti della politica e della cultura. "Importante per noi investire sui giovani e sulle creatività", ha sottolineato Rocca, che ha aggiunto: "Il Lazio è da sempre una terra di cinema. Vogliamo continuare a valorizzare le nostre eccellenze e offrire opportunità per far conoscere le bellezze della nostra regione al mondo intero". "Lazio, Terra di Cinema" è uno spazio aperto e di incontro che ospiterà, per tutta la durata della Festa del Cinema, numerosi eventi e presentazioni, panel, proiezioni per il pubblico e la stampa, conferenze stampa e iniziative legate alla valorizzazione del territorio del Lazio.

Oggi, sabato 19 ottobre, lo spazio ospiterà alle ore 15:00 il panel "Il Cinema come industria - L'importanza delle coproduzioni e dell'internazionalizzazione delle imprese del cinema e dell'audiovisivo", con la partecipazione della Vice Presidente della Regione Lazio Roberta Angelilli e la Dott.ssa Lorenza Lei. A seguire, la consegna del Premio Film Impresa The Best of, giunto alla seconda edizione.

Nell'ambito del MIA Market 2024 si è svolta inoltre l'iniziativa della Regione Lazio rivolta ai distributori indipendenti. Attraverso l'avviso pubblico "Distributori indipendenti", con una dotazione di 974.696 euro, la Regione Lazio finanzia i progetti cinematografici e audiovisivi selezionati. L'avviso è stato presentato dalla Dott.ssa Lorenza Lei e sono intervenuti Marco Buttarelli, Presidente di Lazio Crea, Stefano Massenzi di Lucky Red, in rappresentanza dei distributori ANICA, Marco Luca Cattaneo del CNA Lazio e Maria Giuseppina Troccoli che ha annunciato - in merito alle attività a sostegno della distribuzione - l'imminente accordo di Roma Lazio Film Commission con FICE, la Federazione Italiana dei Cinema d'Essai.



