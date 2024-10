Cgil e Uil in piazza a Roma per i contratti e la sanità

Al via la manifestazione nazionale indetta dai sindacati Fp-Cgil, Uil-Fpl e Uil-Pa, sotto lo slogan "Salario, salute, diritti, occupazione". Al centro il rinnovo dei contratti e i servizi pubblici, con la richiesta di maggiori risorse, a partire dalla sanità.

In piazza con i rispettivi segretari generali Serena Sorrentino, Rita Longobardi e Sandro Colombi, anche i segretari generali di Cgil e Uil, Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri.

I leader delle due confederazioni sfileranno al corteo che partirà da piazza Barberini per poi concludere gli interventi che si alterneranno dal palco allestito in piazza del Popolo.

Una mobilitazione promossa per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro, per un salario dignitoso, per lo sblocco dei fondi per il salario accessorio e il rifinanziamento dei fondi per la riqualificazione del personale, per un piano straordinario di assunzioni, per chiedere maggiori risorse per la sanità pubblica e lo stop alle privatizzazioni, per rivendicare la stabilizzazione dei precari e migliori condizioni di lavoro.

"Il governo deve dare risposte ai lavoratori delle funzioni centrali, delle funzioni locali e della sanità", affermano i sindacati d categoria.



