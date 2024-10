A Roma la mostra sull'Ikebana, l'arte giapponese dei fiori

Una mostra sull'Ikebana, la filosofia di vita e il percorso che stimola l'espressione di sé stessi attraverso i fiori e le piante. Si svolge a Roma nel week end la mostra d'Ikebana, dove verranno esposte le composizioni realizzate da maestri e allievi di Ikebanalab - Ikebana Sogetsu Roma. L'ingresso alla mostra, gratuito, è previsto sabato 19 ottobre dalle ore 15 alle 19, e domenica 20 ottobre, dalle 11 alle 19. Ad ospitare l'evento nei suoi spazi sarà l'agenzia di comunicazione Cenacoli a Roma.



"Siamo lieti di ospitare questa mostra - ha commentato Livio Buffo, ceo di Cenacoli - Dai manga agli anime, passando per i mercati a tema, l'Hanami al laghetto dell'Eur e l'enogastronomia nipponica, Roma ha un forte legame con il Giappone. Per questo motivo, abbiamo pensato di offrire i nostri spazi a questa antica arte, che ha molte declinazioni e scuole, e che merita la luce dei riflettori: sarà un'occasione per gli appassionati e per chi ancora non conosce l'Ikebana".



"Secondo l'idea di Sofu Teshigahara, fondatore della scuola Sogetsu agli inizi del secolo scorso - spiega Lucia Pierelli, responsabile di Ikebanalab e curatrice dell'evento - l'Ikebana è una forma d'arte che può essere praticata ovunque, con qualsiasi materiale, da chiunque e in qualsiasi momento. Questo fine settimana, dedicheremo uno spazio nel cuore di Roma interamente alla Scuola Sogetsu; le composizioni esposte avranno come tema l'autunno, interpretate secondo i vari temi proposti dalla Scuola e la creatività, la sperimentazione e lo sviluppo di nuove idee saranno protagoniste di una due giorni durante i quali saranno anche possibili incontri e confronti fra ikebanisti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA