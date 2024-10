Il pugile romano Mirko Geografo ha conquistato il titolo europeo 'Silver' dei pesi welter battendo con verdetto non unanime (115-114, 113-115, 115-114) l'altro romano Pietro 'The Butcher' Rossetti in un incontro che ha segnato il ritorno della boxe al PalaTiziano della capitale.

Ora, avendo vinto questo confronto ricco di scambi di colpi fra i due contendenti, Geografo dovrà affrontare il campione continentale in carica, l'ucraino Maxim Prodan.



