Al Giorgi-Woolf si parla di violenza di genere e periferia

Questa mattina, presso l'IIS "Giorgi - Woolf" di Roma si è tenuto un incontro organizzato dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, al quale hanno partecipato la dirigente scolastica, Elena Tropea, il direttore generale dell'Usr Lazio, Anna Paola Sabatini e il nuovo questore di Roma, Roberto Massucci, alla sua prima uscita pubblica in una scuola.

L'iniziativa ha rappresentato un momento di confronto e dialogo tra le istituzioni e gli studenti, sottolineando l'attenzione che la Direzione Generale dell'USR Lazio riserva a tematiche di grande rilevanza sociale come la violenza di genere, con un focus particolare sulla periferia. La scelta della sede per l'incontro non è stata casuale: l'istituzione scolastica, infatti, sorge in un'area del territorio che richiede un'attenzione mirata ed è caratterizzato da una popolazione studentesca di 1.600 alunni, con una bassa percentuale di studentesse.

Durante l'incontro, gli studenti hanno avuto l'opportunità di interagire direttamente con i rappresentanti delle istituzioni, ponendo domande ed esprimendo le loro preoccupazioni e aspettative.

Il direttore generale dell'Usr Lazio ha ribadito l'impegno dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio nel sostenere le scuole della regione, in particolare quelle situate in contesti più complessi, attraverso progetti e iniziative che mirano a valorizzare il ruolo educativo e formativo delle istituzioni scolastiche e ha affermato "In qualità di Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, mi sento in dovere di sottolineare l'importanza dell'educazione e della consapevolezza in questo ambito. La scuola non è solo un luogo di istruzione, ma anche un contesto in cui si formano i valori e si costruisce il rispetto reciproco. È qui che i nostri giovani imparano a riconoscere e a respingere ogni forma di violenza, pregiudizio e discriminazione. È nostra responsabilità guidarli verso una maggiore comprensione e sensibilità riguardo a queste tematiche." Il Questore di Roma Roberto Massucci, nel suo intervento, ha espresso poi la volontà di instaurare un dialogo aperto e costruttivo con i giovani, evidenziando l'importanza del rispetto reciproco e della collaborazione tra le forze dell'ordine e il mondo della scuola per la costruzione di una società più sicura e inclusiva.



