Un uomo è morto investito da un treno vicino Roma. Il corpo è stato trovato sui binari nella tarda mattinata all'ingresso della stazione di Ladispoli, in direzione Civitavecchia. Sul posto gli agenti della Polfer e del commissariato di Ladispoli.

La linea Roma-Civitavecchia è stata momentaneamente bloccata.

Sono in corso indagini per ricostruire l'accaduto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA