Pugilato: Geografo-Rossetti, a Roma un match da non perdere

E' un vero e proprio derby romano quello che domani riporterà la boxe da non perdere sul ring del PalaTiziano, o Palazzetto dello Sport. Nell'impianto del quartiere Flaminio concepito dall'ingegno di Pier Luigi Nervi, rimesso a nuovo di recente, si affronteranno Mirko Geografo e l'ex campione italiano Pietro Rossetti. In palio, con diretta su RaiSport dalle 22, sarà il titolo europeo silver dei pesi welter. In pratica, una sorta di corona di vicecampione continentale, che darà a chi la conquisterà il diritto si battersi contro il campione d'Europa Maxim Prodan, 31enne picchiatore ucraino che ha vinto prima del limite 17 dei 23 incontri disputati da professionista.

L'incontro Geografo-Rossetti sarà organizzato dalla De Carolis Promotions, la società dell'ex campione del mondo dei supermedi Wba Giovanni De Carolis, ritiratosi dall'attività agonistica nemmeno un mese fa.

Nel corso della 'Boxing Night' del PalaTiziano ci saranno altri due incontri targati Roma, ovvero tra pugili della capitale, quello nei superleggeri sulla distanza delle otto riprese tra Mauro Loli e Valerio Mazzulla, entrambi noti per la loro 'combattività', e quello nei superwelter tra Patrizio Moroni e Samuele Pace, match equilibrato che promette scintille.





