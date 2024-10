Morto Battistoni, storico presidente Associazione via Condotti

E' morto Gianni Battistoni storico presidente dell'Associazione via Condotti. Battistoni aveva 85 anni ed era ricoverato al Policlinico Gemelli. La notizia è stata data dalla famiglia.

Battistoni, titolare anche dell'omonima maison proprio in via Condotti, con la sua associazione si è occupato dei problemi del centro storico di Roma non ultimi quelli dei monopattini, dell'abusivismo e dell'overtourism. Tra le tante iniziative di cui fu promotore anche il Premio via Condotti conferito "a chi non è romano, ama Roma e ne è riamato". "Provo profondo dolore per la scomparsa di Gianni Battistoni, un caro amico con il quale negli ultimi anni ho condiviso il percorso di impegno civico. È stato un indiscusso protagonista dell'imprenditoria romana", dice l'assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale Alessandro Onorato.

"Ha dimostrato un amore infinto verso la nostra città - aggiunge - l'ha vista cambiare dai tempi della Dolce Vita a oggi e ne è rimasto sempre innamorato. È stato un'eccellenza italiana, che ha reso grande l'immagine di Roma in tutto il mondo, tanto che la celebre maison Battistoni viene anche portata ad esempio nel film americano 'Il talento di Mr Ripley'. Roma ha il dovere di custodire e di tramandare la sua eredità: a Gianni renderemo il giusto omaggio della città. Un grande abbraccio alla famiglia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA