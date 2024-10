Mazzantini, 'la festa del Tempo? La è Gnam aperta a tutti'

"Io non credo che la cultura sia di destra o di sinistra. La cultura è libera e di tutti, spero che il museo che è sempre stato al luogo di massima espressione della cultura lo continui ad essere. Quindi benvenuta la destra, la sinistra, benvenuti tutti. Come sapete se chiedono di fare una festa si può fare una festa per tutti, sarei felice se qualche altro giornale me lo chiedesse". Lo dice, a proposito delle polemiche sull'uso del museo per il party del Tempo, edito da Antonio Angelucci, la direttrice della Galleria nazionale di arte moderna di Roma, Cristina Mazzantini, a margine della presentazione dell'accordo di collaborazione con la Pinacoteca di Brera.

Per quanto riguarda i libri, aggiunge, "ne abbiamo presentati tanti: io ho accolto personalmente il presidente Romano Prodi, ho accolto Giuseppe Conte, Carlo Calenda e Matteo Renzi e nella prossima settimana avremo Maria Elena Boschi che presenterà il libro di Sabino Cassese. E così - scherza - abbiamo fatto anche un po' di pubblicità".



