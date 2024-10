In auto con quasi 5 chili di cocaina, 2 arresti

Dal litorale Pontino verso Roma con quasi cinque chili di cocaina in auto, ma sono stati arrestati dalla polizia.

Gli agenti del II Distretto Salario-Parioli, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato i due italiani di 27 e 46 anni con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio.

La svolta dell'attività è arrivata quando gli investigatori hanno saputo che si sarebbero recati nella zona di Montespaccato per effettuare alcune consegne di droga. Così hanno intercettato l'auto nella zona di Anzio e li hanno seguiti fino all'uscita di Montespaccato dove hanno intimato l'alt alla macchina per effettuare il controllo. Nel vano posteriore erano nascosti - in uno scomparto ricavato artigianalmente - 4 involucri avvolti nel cellophane con dentro oltre 4,7 kg di cocaina. I due si trovano ora nel carcere di Regina Coeli a disposizione dell'autorità giudiziaria. La Procura ha chiesto ed ottenuto dal Giudice per le indagini preliminari la convalida dell'arresto.





