Davide Salucci vince il premio di Acea alla Festa di Roma

Mentre si concludevano i preparativi per il red carpet della Festa del Cinema di Roma, al teatro Studio Borgna dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma sono stati proiettati tre cortometraggi dedicati al tema dell'acqua. Si è trattato dei finalisti del concorso 'I mille volti dell'acqua' di Acea, il cui vincitore finale - annunciato nel corso dell'evento - è stato Davide Salucci con il suo 'Ocean cleaner', simpaticissima storia di un robottino pulisci-piscine che crede di trovarsi nell'oceano.

"Mi sono ispirato a Wall-e", ha commentato il giovane regista poco dopo aver ricevuto il premio, "il mio obiettivo era fare qualcosa di simile. Quando vedevo i robottini nelle piscine degli amici mi facevano molta tristezza". Quello del giovane, diplomato al Centro sperimentale di cinematografia, è stato scelto tra 86 corti totali da due giurie, una tecnica composta dai vertici Acea e gli esperti del Centro Sperimentale di Cinematografia, più un'altra formata dai dipendenti dell'azienda.

Alla fase finale sono arrivati anche altri due video: 'Keep cool keep full' di Simone Tosi, spot con come messaggio che "ogni goccia conta", e 'Quei 2' di Martina Acazi, buffo racconto di due bimbi che cercano di conservare l'acqua in casa, tra doccia e scarico del bagno.

Presente all'evento Fabrizio Palermo, amministratore delegato Acea, che ha ricordato che in una "generazione rubinetto" abituata a trovare sempre l'acqua in casa, forse "ci stiamo rendendo conto che è un lusso". Insieme a lui, anche Adriano De Santis, direttore del Centro Sperimentale di cinematografia - Scuola nazionale di cinema, e Salvo Nastasi, presidente della Fondazione Cinema per Roma. Allo stand Acea si potranno vedere i primi 5 corti classificati e potrà essere fatto un viaggio virtuale negli acquedotti gestiti dall'azienda.

Oggi parte anche la retrospettiva sostenuta da Acea 'Gocce di cinema', con nove film dedicati all'acqua. Primo titolo: 'La forma dell'acqua' di Guillermo Del Toro. A questi appuntamenti si aggiungerà quello del 21 ottobre alle 21.30 con il film 'Emilia Pérez' di Jacques Audiard, nella Sala Sinopoli dell'Auditorium.



